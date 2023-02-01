İstanbul'da apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Zeytinburnu'nda, 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 01.02.2023, 21:07 01.02.2023, 21:33
Sümer Mahallesi 9. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.
Apartmanda bulunan kişiler kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.
Güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatılırken, bitişikte bulunan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
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