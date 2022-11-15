banner38

İstanbul'un köprüleri KKTC bayrağının renklerinde

İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü.

Genel 15.11.2022, 22:09
İstanbul'un köprüleri KKTC bayrağının renklerinde

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renklerde aydınlatıldı.

İstanbul'un sembol noktalarından olan her üç köprü, KKTC bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza büründü.

Gün batımıyla başlayan köprülerdeki aydınlatma, sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.

Kaynak: AA
#İstanbul #köprü #kktc bayrağı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
banner23