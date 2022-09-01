İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı. Ambarlı Liman Yolu'nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü. Bağcılar'da bazı araçlar yoğun yağış nedeniyle yollarda kaldı.
Kentte öğle saatlerinde aralıklı olarak başlayan yağmur, bazı ilçelerde etkisini artırdı.
Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'ni su bastı.
Biriken su nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluşurken ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.
Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle yolda çöküntü oluştu. O sırada yoldan geçen kamyonet, çöküntüye düştü. Kamyonet, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu'nda da kısa süreli etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oldu.
Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Ümraniye'de yağmur etkili olmaya başladı.
Çevredekiler yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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