İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacak

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuzla, Üsküdar, Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi olacak. Tuzla ilçesinde yer alan Tepeören, Orta ve Anadolu Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 5 saat boyunca su verilemeyecek.

Tuzla ilçesinde yer alan Tepeören, Orta ve Anadolu Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 5 saat boyunca su verilemeyecek. Öğlen 12.23'de kesilen suyun saat 17.00'da geleceği tahmin ediliyor.

İşte 5 Aralık İSKİ su kesintisi listesi: