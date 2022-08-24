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İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını, kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceğini belirtti.

Genel 24.08.2022, 11:49
İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ, bugün İstanbul'un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:

Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece.

#İstanbul #elektrik kesintisi
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