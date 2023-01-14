İstanbul trafiğinde silahlı çatışma
İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde iki ayrı aracın içinde bulunanlar birbirlerine silahla ateş açtı. Yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü.
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Haliç Köprüsü'nde Edirne istikametinde seyreden iki otomobilde bulunan kişiler, henüz belirlenemeyen nedenle karşılıklı ateş açtı.
Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.
Yaralıların da olduğu öğrenilen olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, köprüdeki ulaşım Edirne istikametinde yan yoldan sağlanıyor.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
DÜN AKŞAM DA POLİSE SALDIRI DÜZENLENDİ
İstanbul'da dün akşam da saldırı düzenlendi.
İstanbul'da maskeli bir saldırgan tarafından devriye halindeki polis ekibine ateş açıldı. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.
Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıkuşu sokakta devriye gezen polis aracına, maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı.
Saldırıda, aracın yolcu koltuğunda oturan polis memuru yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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