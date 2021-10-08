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İstanbul merkezli iki ilde 'casusluk' operasyonu

İstanbul merkezli iki ilde "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü" gerekçesiyle 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Genel 08.10.2021, 16:18 08.10.2021, 16:23
İstanbul merkezli iki ilde 'casusluk' operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, "silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmeye çalıştığı" belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin bazılarının Antalya'da olduğunu tespit eden ekipler, İstanbul'da Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece'deki 3 adresin yanı sıra Antalya'daki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, biri susturucu ve lazer tertibatı takılı 3 tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili detaylı incelemenin de devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
#İstanbul #operasyon #Casusluk
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