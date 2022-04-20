İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ üyelerine operasyon
FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında farklı soruşturmalardan gözaltı kararı bulunan 15 kişiden 12'si yakalandı.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği, ankesör-büfe telefonları üzerinden görüşme yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 58 bin 61 dolar ve 73 bin 465 avro ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, ikisinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği, ankesör-büfe telefonları üzerinden görüşme yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 58 bin 61 dolar ve 73 bin 465 avro ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, ikisinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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