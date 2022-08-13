İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa bölümünde, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Genel 13.08.2022, 22:01
Demirtaş mevkisinde, sağanağın etkisiyle yavaş akan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya çoğunluğu otomobil 15 araç karıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süreliğine durdu. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başladı.
Kaynak: AA
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