İstanbul Havalimanı'nda tadil protokolünde imza krizi

Mehmet Ateş'in, sözleşme gereği İstanbul Havalimanı'na 10 milyar euroluk daha yatırım yapması gereken İGA'nın tadil protokolüyle bu yükünün hafifletilmesine karşı çıktığı öne sürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı DHMİ Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul Havalimanı'na 10 milyar euroluk yatırım yapması gereken İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş. lehine 'tadil protokolü' hazırladığı ortaya çıktı. Henüz taslak aşamasında olan protokolde, İGA'nın 4. Master Planda yapması kararlaştırılan bazı yatırımlardan vazgeçmesinde anlaşmaya varıldı.

İGA, ihale sözleşmesine göre limana 10 milyar 247 bin euro yatırım daha yapması gerekiyor. Ancak protokolün imza aşamasında ise sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş'in bu protokolün altına imza atmayı reddettiği ve bu nedenle rapor aldığı ifade ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ), İstanbul Havalimanı'na 10 milyar euroluk yatırım yapması gereken İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş. lehine 'tadil protokolü' hazırladığı ortaya çıktı. Henüz taslak aşamasında olan protokolde, İGA'nın (Istanbul Grand Airport) 4. Master Planda yapması kararlaştırılan bazı yatırımlardan vazgeçmesinde anlaşmaya varıldı.

Ancak protokolün imza aşamasında ise sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş'in bu protokolün altına imza atmayı reddettiği, Ateş'in bu nedenle rapor aldığı ifade ediliyor.

İGA, 25 yıllık işletme süresi karşılığında devlete 22 milyar 152 milyon euro + KDV kira ödeyecekti. Ayrıca İGA, ihale sözleşmesine göre İstanbul Havalimanı'na 10 milyar 247 bin euro yatırım daha yapacaktı.

İMZA KRİZİ YAŞANIYOR

Ancak İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., DHMİ'den havalimanına ilişkin daha sonra yapılması kararlaştırılan yatırımlar için hazırlanan IV. Master Planı'nda değişiklik talep etti ve bu kapsamda IV. Master Planı'na ilişkin 'tadil protokolü' hazırlandı. Tadil protokolünün altına henüz herhangi bir imza atılmadı. İmza aşamasında DHMİ bürokratlarının protokole olumsuz baktığı belirtiliyor.

Bu isimlerden DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş, 19 Eylül'e kadar rapor aldı. Ancak kulislerde, Ateş'in görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Kurumda benzer görüşte olan bir bürokratın daha olduğu ifade ediliyor. İmza atmayan kişiler arasında DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı Murat Gül'ün de adı geçiyor.

Bu durum CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik 'yolsuzluk dosyalarının altına imza atmayın' çağrısını akıllara getirdi. Ateş'in protokole imza atmak istememesinin nedeni ise öğrenilemedi.

İSTANBUL AİRPORT CİTY RAFA KALDIRILDI

Protokole göre, sözleşme gereği İGA, İstanbul Havalimanı içerisinde İstanbul Airport City (İstanbul Havalimanı Şehri) yapacaktı. Bu yeni 'şehrin' içerisinde oteller, ofisler, alışveriş merkezi ve sosyal yaşam alanları, hastaneler, camiler, okullar ve lojistik alanları yer alacaktı. İGA, protokolde Airport City'yi yapamaması konusunda DHMİ'yi suçladı.

Protokolde, proje sahasının 'orman arazisi' bölümüne denk geldiğine dikkat çekilerek Orman Genel Müdürlüğü'nün orman izni kapsamını dar yorumlaması nedeniyle Airport City dâhil pek çok projenin hayata geçirilemediği savunuldu. Protokolde, bu nedenle görevli şirketin sözleşmede kendisine tahsis edilen gelirden mahrum kaldığı iddia edildi. İdare'nin yer teslimiyle ilgili üzerine düşen hususları yerine getirmekle yükümlü olduğu protokole yazıldı.

"İGA'YA 1.6 MİLYAR EUROLUK MUAFİYET KIYAĞI"

Sözleşmede, 1. Etap 1. Fazda 70 milyon; 1. Etap 2. Fazda 20 milyon kapasiteli olmak üzere 2 terminal yapılması planlanıyordu. Şirketin isteği üzerine ikinci terminal yapılması planından vazgeçildi. Protokolde, mevcut terminalin 120 milyon yolcu kapasitesini karşıladığı belirtildi. Bu nedenle şirketin yaklaşık 200 milyon euroluk yatırım yapmaktan kurtulduğu belirtildi. Şirket lehine yatırımdan vazgeçilen toplam miktarın 1.6 milyar Euro'ya ulaşmış oldu. 1.6 milyar euroluk yatırımın rafa kalkması "İGA'ya kıyak yapıldı" eleştirilerine neden oldu.

Öte yandan master plan kapsamında İGA, İstanbul Havalimanı sınırları içerisinde veya dışındaki tüm maniaları kaldırması gerekiyordu. Havalimanı sınırları içerisindeki maniaları kaldırdığını belirten İGA, diğer maniaların uçuş güvenliğini tehdit etmediği gerekçesiyle bu işlemi yapmaktan vazgeçti.

Mânia, 'hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak hava seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimleri veya bunların bir kısmı' olarak tanımlanıyor.

PROTOKOLLE PİST YATIRIM KRİTERLERİ DE DEĞİŞTİ

Protokolde, pistlere ilişkin yatırım başlangıç kriterleri de yeniden belirlendi. Buna göre taraflar, pist yatırımları için başlangıç kriterinin, saatlik iniş/kalkış sayısına göre belirlenmesi konusunda mutabık kaldı. Yapımı tamamlanmış olan bağımsız paralel pistlerin toplam iniş/kalkış kapasitesinin yüzde 90'ının üst üste 30 gün boyunca günde üst üste 6 saat boyuncu kullanılması halinde bir sonraki pistin yatırımı, takip eden takvim yılının ilk 3 ay içinde İdare'nin şirkete yer teslimi yapmasıyla başlayacak.

Protokolde, İdare'nin pist meşguliyet sürelerini minimum düzeyde tutmak ve pist kapasitelerini, benzer havalimanlarındaki güncel uygulamalara uygun şekilde sağlamak için azami gayreti göstereceği belirtildi. Protokolde ayrıca kamulaştırma işlemleri henüz gerçekleştirilemeyen Ağaçlı Köyü mevkiindeki kamulaştırmaya ihtiyaç kalmaması nedeniyle proje sahasından çıkarılmasına karar verildi.

BAKANLIK: KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA OLMAYACAK

DW Türkçe, İGA lehine yapılmak istenen bu protokolü Ulaştırma Bakanlığı ile DHMİ Genel Müdürlüğü'ne de sordu. Bakanlık yetkilileri, "Bu konuda bir açıklamamız olmayacak" yanıtını verirken DHMİ'den ise bir dönüş olmadı.

Kaynak: Karar