İstanbul Havalimanı'nda seferler kademeli olarak başladı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda 13.00'e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.

THY yolcuları, uçuşlarla ilgili bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti/" adresinden ulaşabiliyor.