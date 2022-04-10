İstanbul Emniyeti'nden çocuklara kırmızı düdük
İstanbul'da yapılan denetimde sürücülere trafikle ilgili broşür dağıtılırken çocuklara kırmızı düdük hediye edildi.
Genel 10.04.2022, 20:44
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Polis Haftası" dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, durdurdukları sürücülere seyir güvenliği ve trafik kuralları konusunda uyarıcı bilgiler verdi.
Ekipler, sürücülere hazırlanan el broşürlerini dağıtırken araçlardaki çocuklara ise karşılaştıkları trafik ihlallerinde kullanmaları için kırmızı düdük hediye etti.
Kaynak: AA
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