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İstanbul darbecilere geçit vermedi

15 Temmuz gecesi İstanbul direnişte kilit rol oynadı. Darbeci askerler, kritik noktaları ele geçirmeye çalıştı, halkın üzerine ateş açtı ama başarıya ulaşamadı. Peki o gece saat saat İstanbul'da neler yaşandı?

Genel 15.07.2022, 08:34
İstanbul darbecilere geçit vermedi

15 Temmuz 2016'da Türkiye, tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı.

İstanbul, FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin başarılı olabilmesi için kontrol edilmesi gereken yerlerin başındaydı. Hem iletişim hem de ulaşım açısından kritik lokasyonlar hedef alındı. O yerlerden biri de Boğaziçi Köprüsüydü.

Saat 22 sıralarında darbeci askerler, köprüyü trafiğe kapattı. Aynı saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde de hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesiyle olayların seyri değişti. Yüzlerce kişi köprülere akın etti, tanklara karşı direniş gösterdi. Hain darbecilerin köprüdeki saldırısında aralarında 2 polis memurunun da olduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Boğaziçi Köprüsü'nün ismi o günden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişti.

Darbeciler dört bir yandan saldırdı. Bir diğer önemli nokta Atatürk Havalimanıydı.

Atatürk Havalimanı'nın giriş ve çıkışlarını kapatan darbeci askerler, hava trafiğini kontrol etmek için kontrol kulesine girdi ancak halk, darbecileri uzaklaştırmak adına üzerlerine açılan ateşe rağmen büyük mücadele gösterdi. Nihayetinde direniş sonuç verdi ve özel harekat polisleri darbecileri kuleden uzaklaştırarak kontrolü yeniden sağladı.

Erdoğan on binlere seslendi

Halkın direnişi sayesinde darbeciler havalimanını terk etmek zorunda kaldı. Saatler, 03.20'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına indi.

Kendisini karşılayan on binlere seslenen Erdoğan, "Bunu biz düşmana karşı bu ülkeyi savunsun diye aldık. Şimdi ise bu F-16'ları uçuranlar, uçurmaya muktedir olduğunu zannedenler düşünebiliyor musunuz şu anda bu havalimanına normal yolcuların inmesine kalkmasına bile müsaade etmemek üzere bunu yapıyor." dedi.

Polis ve halk, Vatan Caddesi'nde büyük bir direniş gösterdi

Darbecilerin hedefinde polis de vardı. İlk olarak Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gittiler. Burada istediklerini alamayınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu Vatan Caddesi'ne geçtiler.

Polis ve halk, Vatan Caddesi'nde büyük bir direniş gösterdi. Başarılı olamayacağını anlayan darbeciler, helikopter desteği istedi ancak helikopter yine bu noktaya iniş yapamadı. Başarılı olamayan helikopter, Topkule Kışlası'na geri döndü.

Basın yayın organlarına da baskın düzenlendi

Hainler, o gece Acıbadem'deki Türk Telekom Binasına zorla girdi. Aralarında TRT'nin de olduğu basın yayın organlarına da baskın düzenlendi.

İstanbul'un çok sayıda noktasında halk destansı bir direniş gösterdi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Afet Koordinasyon Merkezi gibi kamu binalarına darbecilerin girişi engellendi.

Güneşin doğuşuyla karanlık gece geride kaldı. Boğaz Köprüsü'nde barikat kuran darbeci askerler saat 06.42'de teslim oldu. Hain girişim akamete uğradı.

İstanbul'da darbecilerin ateşi sonucu şehit düşen 99 kişinin kanı yerde kalmadı.

#İstanbul
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