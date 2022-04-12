İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Genel 12.04.2022, 09:22
İstanbul'da polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, Ümraniye merkezli Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde, 24 adrese şafak operasyonu yaptı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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