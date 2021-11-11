İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışından dolayı yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte trafiğe kapatılacak yollar...
Genel 11.11.2021, 18:26 11.11.2021, 18:31
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."
Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.
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