İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var
T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı Kabataş istasyonunda raydan çıktı. Direğe çarpan tramvay bazı yolcuların yaralanmasına neden oldu.
Genel 20.12.2022, 14:16 20.12.2022, 14:57
Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Kabataş İstasyonu mevkisinde raydan çıkarak direğe çarptı.
Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
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