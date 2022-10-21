İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı
İstanbul'da haftanın son gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.
İstanbul'da haftanın son gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrupa yakasında TEM otoyolunda Mahmutbey gişelerinden Esenyurt'a kadar, D100 kara yolunda da Beylikdüzü'nden Büyükçekmece'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde her iki yönde, Hal Yolu Otogar yönünden Vatan Caddesi'ne kadar yer yer trafik yoğunluğu gözleniyor. Küçükçekmece mevkisinde de Ankara yönünde yer yer trafik yoğunlaşıyor.
Anadolu yakasında D100 karayolunda Pendik ile Bostancı-Göztepe arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM otoyolunda Ataşehir-Üsküdar arasında trafik ağır ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Altunizade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam eden yoğunluk ise Ümraniye'de başlıyor.
TEM bağlantı yolları ile sahil yollarında da trafik yer yer yoğunlaşıyor.
Şile otoyolunda Üsküdar-Çekmeköy arasında trafik akışının yine yer yer arttığı gözleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 ölçüldü.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
|9. Villarreal
|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Almeria
|10
|10
|14. Celta Vigo
|10
|10
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|10
|7
|20. Elche
|10
|3