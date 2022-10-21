İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrupa yakasında TEM otoyolunda Mahmutbey gişelerinden Esenyurt'a kadar, D100 kara yolunda da Beylikdüzü'nden Büyükçekmece'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde her iki yönde, Hal Yolu Otogar yönünden Vatan Caddesi'ne kadar yer yer trafik yoğunluğu gözleniyor. Küçükçekmece mevkisinde de Ankara yönünde yer yer trafik yoğunlaşıyor.

Anadolu yakasında D100 karayolunda Pendik ile Bostancı-Göztepe arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM otoyolunda Ataşehir-Üsküdar arasında trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Altunizade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam eden yoğunluk ise Ümraniye'de başlıyor.

TEM bağlantı yolları ile sahil yollarında da trafik yer yer yoğunlaşıyor.

Şile otoyolunda Üsküdar-Çekmeköy arasında trafik akışının yine yer yer arttığı gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 ölçüldü.