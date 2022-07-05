İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Genel 05.07.2022, 07:13
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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