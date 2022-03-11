İstanbul'da TIR ve kamyon girişleri yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.
Genel 11.03.2022, 08:55
Meteorolojinin uyarılarının ardından yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Vali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametinden gelen tır ve kamyonların İstanbul'a girişinin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da dün sabahtan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Kar yağışı nedeniyle megakent kısa sürede beyaza büründü.
Kaynak: AA
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ağır kar duşu
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