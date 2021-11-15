İstanbul'da TEM Otoyolu'nda denetim
İstanbul'da polis ekipleri, TEM Otoyolu Ataşehir Köprülü Kavşağı Ankara yönünde usulsüz çakar ve siren bulunduran kişilere denetim yaptı.
Genel 15.11.2021, 10:59 15.11.2021, 11:05
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ve resmi trafik polisleri, TEM Otoyolu Ataşehir Köprülü Kavşağı Ankara yönünde çakar kullanan araçları durdurdu. Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakı kontrol edildi.
Denetimler sırasında ayrıca emniyet şeridi ihlali yapan 7 sürücüye bin 339'ar lira, araçlarında uygunsuz olarak cam filmi takan 2 sürücüye de 314'er lire ceza kesildi.
Kaynak: AA
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