İstanbul'da tarihi fırında yangın

Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde bulunan üç katlı Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirilmişti.