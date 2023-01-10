İstanbul'da taksicilerin yolcu seçmesi ve taksimetre açmaması tepki çekiyor

Taksimetre açmıyorlar, kısa mesafeye yolcu almıyorlar. 40 liralık yola 100 lira istiyorlar.

İstanbul’da taksici sorunu bitmiyor. Aksine her geçen gün artıyor. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu noktalarda vatandaşların taksi bulması neredeyse imkansız.

Vatandaşlar en çok taksicilerin taksimetreyi açmamasından ve kısa mesafe yolcu almamasından şikayetçi...

Bazı taksiciler ise yolculara hak veriyor. Yolcu seçmenin yanlış olduğunu dile getiriyorlar.