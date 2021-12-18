İstanbul'da taksi denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Genel 18.12.2021, 14:19
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı.
Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi.
Ekiplerce, emniyet kemeri, kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik kontrol de yapıldı.
Denetimde emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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