İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta farklı tarihlerde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün elebaşı Rahman K'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.