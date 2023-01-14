İstanbul'da silahlı saldırı
İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde bir otomobilin içinde bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bir otomobilin içinde bulunanlara yönelik silahlı saldırı meydana geldi.
Haliç Köprüsü'nde gerçekleşen saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde orta yol tamamen trafiğe kapatıldı.
Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
DÜN AKŞAM DA POLİSE SALDIRI DÜZENLENDİ
İstanbul'da dün akşam da saldırı düzenlendi.
İstanbul'da maskeli bir saldırgan tarafından devriye halindeki polis ekibine ateş açıldı. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.
Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıkuşu sokakta devriye gezen polis aracına, maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı.
Saldırıda, aracın yolcu koltuğunda oturan polis memuru yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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