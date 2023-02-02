İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Sarıyer'deki bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Genel 02.02.2023, 10:18 02.02.2023, 10:25
Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde'deki bir oto galeride F.Y. ve B.P'nin de bulunduğu 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda diğer kişi tarafından silahla vurulan F.Y. hayatını kaybetti, B.P. de ağır yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
B.P. gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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