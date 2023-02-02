İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde'deki bir oto galeride F.Y. ve B.P'nin de bulunduğu 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda diğer kişi tarafından silahla vurulan F.Y. hayatını kaybetti, B.P. de ağır yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.P. gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.