İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyor

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösteren lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi.

Kent genelinde hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilinde yüksekliği 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Şiddetli lodosun bugün ve yarın da etkili olacağı bildirildi.