İstanbul'da seferler iptal

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.