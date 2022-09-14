İstanbul'da okul çevrelerinde denetimler sıkılaştırıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bir çok birimin katılımıyla okulların çevresinde denetim yapıldı.
Genel 14.09.2022, 12:45
Polis ekipleri Güngören, Büyükçekmece, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'de okul çevrelerinde umuma açık yerler, okul servis araçları, toplu taşıma araçları, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Çalışmaya mobil okul timleri, asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve narkotik ekipleri de katıldı. Birçok kişiye GBT taraması yapılarak, civardaki kafe ve restoranlarda da kontrollerde bulunuldu.
Güngören Halil İnancık Anadolu Lisesi önü ve çevresinde uygulama yapan polis, 2 minibüs şoförüne evrak yetersizliği nedeniyle cezai işlem uyguladı, minibüsler belirli sürelerle trafikten men edildi.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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