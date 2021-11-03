İstanbul'da motosikletler ve scooterlar denetkendi
Kadıköy'de kural ihlali yapan motosiklet ve scooter kullanıcılarına ceza kesildi.
Genel 03.11.2021, 17:55
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kurulan uygulama noktalarında, motosiklet sürücüleri ve elektrikli scooter kullananları durdurarak denetim gerçekleştirdi.
Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki denetimde, yaya kaldırımını kullanan motosiklet sürücüleri ile scooter kullanıcılarına 314 lira para cezası uygulandı.
Yaya kaldırımını kullanan ve cezai işlem uygulanan scooter kullanıcısı Erman Burmalı, yaya kaldırımını kullanmalarının yasak olmadığını savunarak, kendilerinin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA
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