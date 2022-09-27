İstanbul'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Sarıyer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Furkan Ö'nün kullandığı kurye motosikleti, Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde, Yılmaz M. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından sürüklenen motosiklet alev alarak yandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Furkan Ö. ve Umut A. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Furkan Ö. ve Umut A, Acıbadem Maslak Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Ö. hayatını kaybetti, Umut A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ulaşım bir süre aksadı
Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazanın ardından Büyükdere Caddesi'nde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Olay yerindeki otomobil ve motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü
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