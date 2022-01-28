İstanbul'da motokurye ve scooter yasağı kalktı

İstanbul'da şiddetli kar yağışı nedeniyle getirilen motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı bugün saat 08.00'de bitti.

Vali Yerlikaya, kurallara uyanlara teşekkür etti.

İstanbul'u vuran kar hayatı olumsuz etkilemiş, çok sayıda sürücü yollarda mahsur kalmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir dizi önlem alınmış; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.