İstanbul'da metro seferlerine kar düzenlemesi
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Genel 09.03.2022, 12:17 09.03.2022, 12:22
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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