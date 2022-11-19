İstanbul'da limandaki konteynerlerde uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da Ambarlı Limanı'na deniz yoluyla yurt dışından getirilen konteynerlerde uyuşturucu ele geçirildi.
Genel 19.11.2022, 12:29
İstanbul'da Ambarlı Limanı'na deniz yoluyla yurt dışından getirilen konteynerlerde 22 kilo 880 gram likit kokain ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım'da yurt dışından Türkiye'ye deniz yoluyla uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Konteynerlerde olduğu tespit edilen uyuşturucunun Ambarlı Limanı'na indirilmesinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, konteynerle bağlantılı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada, konteynerlerin içinde zula diye tabir edilen gizli bölmelerde 22 kilo 880 gram likit kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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