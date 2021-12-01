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İstanbul'da kış tedbirleri açıklandı

İstanbul Valiliği, kış şartlarının vatandaşların günlük yaşantısının olumsuz yönde etkilememesi için hayata geçireceği bazı tedbirleri açıkladı.

Genel 01.12.2021, 21:11
İstanbul'da kış tedbirleri açıklandı

İstanbul Valiliği, kış mevsiminin kentteki etkilerine ilişkin, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 27 Ekim tarih ve 2021/5 genelgesi uyarınca, kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların günlük yaşantısının olumsuz yönde etkilememesi için bazı tedbirlerin uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının ili terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağı vurgulanarak, vatandaşların soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde alması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

"Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri,

-Sokakta kalan, evsiz kişilerin ALO 112, 153, 155, 156, 183 ihbar hatları veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi,

-Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,

-Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları,

- Sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları,

- Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları,

- Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri,

- Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle, yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek, uygun yerlere mama ve su bırakılması,

- Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması,

- Karbon monoksit zehirlenmelerine karşı konutlardaki soba kullanımında dikkatli olunması,

- Gribal enfeksiyon geçiren vatandaşlarımızın, toplu halde bulunulan mekanlara girmemeleri, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."

Açıklamada, vatandaşların ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin 0212 444 25 66 numaralı telefonlarının aranması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
#istanbul valiliği #kış tedbirleri
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