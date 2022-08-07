İstanbul'da kentin birçok noktasında asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla, kentin birçok noktasında asayiş uygulaması yapıldı.
Genel 07.08.2022, 10:25
İstanbul Emniyeti, kentin birçok noktasında asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, şüphelendikleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla, kent genelindeki park, bahçe ve sahillerde denetimler yapıldı.
Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı'nda denetimlerde bulunan ekipler, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgusunu yaptı.
Dron destekli asayiş uygulaması
Sarıyer'de Atatürk Kent Ormanı ile Belgrad Ormanı'nda, orman yangınlarını önlemek için dron ve termal kameralarla denetim gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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