İstanbul'da kar yağışı öncesi trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'a AKOM, AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı sonrasında trafik kilitlenme noktasına geldi. İş çıkışı saatinin de etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

İstanbul'da bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi şehrin yollarında aşırı trafik yoğunluğu meydana geldi. Akşam iş çıkışı saatinin de etkisiyle trafikte yoğunluk yüzde 76 seviyelerine ulaştı.BB trafik yoğunluğu haritasına göre Bakırköy sahil yolu, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaz Köprüsü geçişlerinde yoğunluk gözleniyor. Avrupa yakasında trafik TEM'de Bağcılar civarında Anadolu Yakasında ise Ataşehir civarında yoğunluğunu artırdı.