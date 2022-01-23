İstanbul'da kar yağışı devam ediyor
Kar, İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini sürdürüyor.
Genel 23.01.2022, 21:00
Kar yağışı, Avrupa Yakası’nda Bayrampaşa, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Bağcılar, Kağıthane ve Arnavutköy’de devam ediyor. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar ve Ümraniye'de etkili oluyor.
Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, bazı sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Kaynak: AA
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hafif kar duşu
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|38
|4. Adana Demirspor
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|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
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|14. Göztepe
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|27
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|27
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|22
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|45
|2. Ankaragücü
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|45
|3. Erzurumspor
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|38
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|21
|36
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|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|23
|44
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|19
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|29
|10. Leicester City
|20
|28
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
|9. Valencia
|22
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11