İstanbul'da kar yağışı devam ediyor

Kar yağışı, Avrupa Yakası’nda Bayrampaşa, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Bağcılar, Kağıthane ve Arnavutköy’de devam ediyor. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar ve Ümraniye'de etkili oluyor.

Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, bazı sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.