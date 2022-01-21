İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da bugün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağarken, kimi ilçelerde ise yağmur etkili oluyor.
D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.
Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir'de sulu kar yağırken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer'de ise yağmur etkisini sürdürüyor.
Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Üsküdar Çamlıca ve diğer yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur gözleniyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Alanyaspor
|22
|35
|5. Beşiktaş
|22
|35
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Başakşehir
|21
|34
|8. Adana Demirspor
|22
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Kasımpaşa
|22
|24
|16. Göztepe
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|20
|20
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11