İstanbul'da iki köprü, Dünya Çocuk Hakları Günü için mavi renkle ışıklandırıldı

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kez de Dünya Çocuk Hakları Günü için ışıklandırıldı.

Mavi renkteki aydınlatma her iki köprüde sabah saatlerine kadar devam edecek.