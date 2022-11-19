İstanbul'da iki köprü, Dünya Çocuk Hakları Günü için mavi renkle ışıklandırıldı
İstanbul'un iki önemli köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.
Genel 19.11.2022, 21:06
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kez de Dünya Çocuk Hakları Günü için ışıklandırıldı.
Mavi renkteki aydınlatma her iki köprüde sabah saatlerine kadar devam edecek.
Kaynak: AA
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