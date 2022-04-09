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İstanbul'da hava kirliliği yüzde 8 azaldı

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Hava kirliliğin azalması çok önemli bir gelişme. Meteorolojik anlamda rüzgarlı ve yağışlı gün sayısının fazla olması, kirliliğin azalmasına katkı sağladı" dedi.

Genel 09.04.2022, 11:11
İstanbul'da hava kirliliği yüzde 8 azaldı

 İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci yılında hava kirliliği önceki senelere göre yüzde 8 azaldı.

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalması ve araç kullanmaması belirli bir dönem havayı iyileştirdi. Böylece kirliliğin azalması sağlandı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle hava kirliliği oranının bazı dönemlerde azaldığı, bazı dönemlerde de arttığı görüldü.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, İstanbul'da partikül madde (PM10) hava kirliliği, salgının ikinci yılında önceki senelere oranla yüzde 8 azaldı.

Bu dönemde, hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 82,79 ile Sultangazi 3 İstasyonu oldu. Burayı sırasıyla yüzde 70 ile Göztepe, yüzde 59,15 ile Sultangazi 2 İstasyonu izledi.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon yüzde 13,39 ile Kumköy olurken partikül madde (PM10) hava kirliliği oranı Büyükada İstasyonu'nda yüzde 16,24, Kandilli 1 İstasyonu'nda yüzde 17,94, Üsküdar 1 İstasyonu'nda yüzde 24,62 ölçüldü.

İstanbul'da salgınının ikinci yılında hava kirliliği önceki yıllara göre 27 istasyonda azaldı, 7 istasyonda arttı, 1 istasyonda değişmedi.

Salgınının ikinci yılında hava kirliliği önceki senelere göre en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 35 ile Kumköy yer aldı. Kumköy'ü, yüzde 32 ile Sultangazi 1, yüzde 26 ile Büyükada, yüzde 20 ile Maslak, yüzde 19 ile Kağıthane 1 takip etti. Ümraniye 1 de ise hava kirliliği değişmedi.

Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon yüzde 42 ile Kandilli 1 oldu. Kandilli 1'i yüzde 27 ile Sarıyer, yüzde 21 ile Göztepe, yüzde 15 ile Ümraniye 2 istasyonları izledi.

- "Hava kirliliği pandemi döneminde kimi zaman azaldı, kimi zaman arttı"

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, AA muhabirine, hava sağlığının iyi olmasının insan sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Pandemiyle birlikte insan hareketliliğinin dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İstanbul'da da azaldığını belirten Özdemir, "Hava kirliliği pandemi döneminde kimi zaman azaldı kimi zaman arttı. İnsanların evlerinde olduğu dönemde fosil yakıt kullanımı azaldı. İnsanların trafiğe çıkmaması, trafik yoğunluğun az olması hava kirliliğini azalttı." dedi.

Özdemir, son zamanlarda da hava kirliliği oranının azaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da salgınının ikinci yılında hava kirliliği önceki yıllara oranla yüzde 8 azaldı. Hava kirliliğin azalması çok önemli bir gelişme. Meteorolojik anlamda rüzgarlı ve yağışlı gün sayısının fazla olması, kirliliğin azalmasına katkı sağladı. İstanbul'da hava kirliği farklı noktalarda azaldı, farklı noktalarda arttı. Bölgelerdeki sanayileşme, yerleşim yerlerinin, yüksek binaların çok ve sıkışık olması farklı kirlilik rakamlarını ortaya çıkarıyor."

Hava kirliliğin azalmasının küresel ısınmaya da olumlu yönde etkilediğinin altını çizen Özdemir, bunun etkisinin kısa sürede olmayacağını da sözlerine ekledi.

#Güven Özdemir #hava kirliliği #İstanbul
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