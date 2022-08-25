İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış başladı

Avrupa Yakası'nda sabah 09.00 saatlerinde başlayan ve gök gürültülerinin eşlik ettiği yağış Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Beşiktaş ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Beşiktaş ve Taksim'de yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için kafelere sığındı.

Yağışın ilk dakikalarından itibaren Esenyurt'ta sürücülerin göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük yaşadığı görüldü. Bazı evleri su bastı, yağmur suları mazgal ve rögar kapaklarından çıktı. Evini su basan vatandaşlar ellerine geçirdikleri kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Anadolu Yakası'nda ise sadece Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde hafif yağış etkili oluyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.