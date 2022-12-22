İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu
FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Genel 22.12.2022, 10:38
İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 kişiden 20'si gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren, yargılanan ve "örgüt üyesi olmak" suçundan hükümlü 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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