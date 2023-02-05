İstanbul'da deniz ulaşımına "lodos" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Vapur seferlerinden bazıları yapılamayacak

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamayacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.00 Yalova-Pendik

13.00 Pendik-Yalova

15.00 Pendik-Yalova

15.00 Yalova-Pendik

21.00 Yalova-Pendik

21.00 Pendik-Yalova

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)