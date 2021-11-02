İstanbul'da dehşet! Mahsur kalan 3 kişi çatı katından atladı
Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı. Vatandaşların açtığı battaniye üzerine atlayan 3 kişi ağır yaralandı.
Genel 02.11.2021, 07:18
Alınan bilgiye göre Beştelsiz Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada dumandan etkilenip mahsur kalanlar çevredekilerden yardım istedi.
Yardıma koşan vatandaşlar sokakta battaniye açtı. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi açılan battaniyenin üstüne atlarken ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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