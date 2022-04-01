İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.
Genel 01.04.2022, 10:49
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 7 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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