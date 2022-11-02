İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'un 8 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Genel 02.11.2022, 10:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, dini istismar ederek terör örgütleriyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü saflarında bulunan ve son süreçte ülkeye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen zanlıların yakalanması için 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.
Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de daha önce belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
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