İstanbul'da Camcılar Camisi'nde yangın
İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 09.08.2022, 20:54
İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, caminin alt katında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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