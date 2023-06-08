İstanbul'da bir AVM'de LGBT skandalı

Bir vatandaş tarafından ziyaret edilen alışveriş merkezinde erkek, kadın ve engellilerin kullandığı tuvaletlerin olduğu bölümde LGBT'nin sembolü olan gökkuşağının başka bir kapıda yer aldığı görüldü.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki alışveriş merkezi tepkilerin odağında.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Kanyon Alışveriş Merkezi'nde, LGBT skandalı yaşandı.

Aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı.

Kadın ve erkek sembolleri bir arada

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.

Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verildi.

'Büyük düşün'

Bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı.

Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.