İstanbul'da bina yangını: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
İstanbul Maltepe'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Binayı saran alevler nedeniyle içeride mahsur kalan biri çocuk 3 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Genel 24.03.2022, 08:23
Başıbüyük Caddesi’ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanlar kutarıldı
Dairede mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.
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